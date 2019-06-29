Путин подсказал растерявшейся Меркель ее место за столом
Канцлер Германии Ангеле Меркель перепутала место, где должна была сесть во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер, в свою очередь, подсказал ей, пригласив сесть с другой стороны стола.
На кадрах опубликованного можно заметить, как канцлер сверяет часы с российским президентом, а после этого идет не в ту сторону. В этот момент Путин пригласил Меркель сесть с другой стороны стола.
Позднее Владимир Путин заявил, что в ходе встречи стороны договорились в дальнейшем использовать "нормандский формат" для урегулирования в Донбассе, а также обсудили вопросы двусторонней повестки.
Говоря о своем самочувствии, Меркель сообщила, что чувствует себя хорошо, однако не пояснила, обращалась ли к врачу. Ранее в этом месяце канцлер Германии дважды испытывала приступы дрожи во время официальных встреч.
«Вам туда»: Меркель немного потерялась во времени и пространстве.
ИСТОЧНИК KP.RU