2019-06-29T18:12:55+03:00
В мире

Путин подсказал растерявшейся Меркель ее место за столом

Канцлер Германии перепутала место, где должна была сесть во время встречи с российским лидером [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Владимир Путин заявил, что в ходе встречи стороны договорились в дальнейшем использовать "нормандский формат" для урегулирования в Донбассе, а также обсудили вопросы двусторонней повесткиВладимир Путин заявил, что в ходе встречи стороны договорились в дальнейшем использовать "нормандский формат" для урегулирования в Донбассе, а также обсудили вопросы двусторонней повесткиФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангеле Меркель перепутала место, где должна была сесть во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер, в свою очередь, подсказал ей, пригласив сесть с другой стороны стола.

На кадрах опубликованного можно заметить, как канцлер сверяет часы с российским президентом, а после этого идет не в ту сторону. В этот момент Путин пригласил Меркель сесть с другой стороны стола.

Позднее Владимир Путин заявил, что в ходе встречи стороны договорились в дальнейшем использовать "нормандский формат" для урегулирования в Донбассе, а также обсудили вопросы двусторонней повестки.

Говоря о своем самочувствии, Меркель сообщила, что чувствует себя хорошо, однако не пояснила, обращалась ли к врачу. Ранее в этом месяце канцлер Германии дважды испытывала приступы дрожи во время официальных встреч.

«Вам туда»: Меркель немного потерялась во времени и пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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