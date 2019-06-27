Меркель вновь стало плохо во время протокольного мероприятия
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Приступ дрожи у нее случился во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Меркель предложили стакан воды, от которого она отказалась, сообщает телеканал N-tv.
Ранее сайт kp.ru писал, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня. Тогда германского лидера стоя на улице стало трясти. Дело в том, что в столице Германии в тот момент установилась довольно жаркая погода - около 30 градусов выше нуля.
Позже на пресс-конференции канцлер ФРГ объяснила свое болезненное самочувствие обезвоживанием. Она отметила, что выпила несколько бутылок воды и чувствует себя очень хорошо.
Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером.
ИСТОЧНИК KP.RU