2019-06-27T12:04:18+03:00
В мире

Меркель вновь стало плохо во время протокольного мероприятия

В этот раз канцлер ФРГ почувствовала недомогание на встрече с президентом [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Приступ дрожи у нее случился во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Меркель предложили стакан воды, от которого она отказалась, сообщает телеканал N-tv.

Ранее сайт kp.ru писал, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня. Тогда германского лидера стоя на улице стало трясти. Дело в том, что в столице Германии в тот момент установилась довольно жаркая погода - около 30 градусов выше нуля.

Позже на пресс-конференции канцлер ФРГ объяснила свое болезненное самочувствие обезвоживанием. Она отметила, что выпила несколько бутылок воды и чувствует себя очень хорошо.

Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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