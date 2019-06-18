Врач рассказала, почему Меркель начало трясти перед встречей с Зеленским
Встреча Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского запомнится тем, что немецкому канцлеру стало плохо. Ее охватила дрожь, которая долго не проходила. Позже сама Меркель предположила, что это реакция на обезвоживание организма.
Сегодня в Берлине жарко, столбики термометров поднялись до 30 градусов, это может подтвердить диагноз политика. Все же врачи уверяют, что проблема не только в обезвоживании. Терапевт Татьяна Уклеина предположила, что такая реакция на обезвоживание возможна только при сахарном диабете.
«Но это может быть и при сахарном диабете. Там тоже когда сахар повышается резко, отмечается повышенная сухость, сразу вся жидкость пропотевает с почками и там сразу же наступает такая сухость», — сказала врач телеканалу «360».
Медика удивилась, что Меркель в таком состоянии продолжала стоять, обычно пациенты теряют над собой контроль, чувствуют слабость и не понимают, что происходит. Часто после тремора бывают судорги, видимо на этот раз обошлось и были предприняты соответствующие меры.
Ранее сайт kp.ru писал, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" может состояться 12 июля. Такое предположение сделала Ангела Меркель.
Меркель затряслась во время встречи с Зеленским.
ИСТОЧНИК KP.RU