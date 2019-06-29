Улюкаев написал в колонии новое стихотворение

СЕГОДНЯ 19:12 2019-06-29T19:12:45+03:00

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, в настоящий момент находящийся в тюрьме, написал новое стихотворение. Его текст опубликовало Агентство городских новостей "Москва".

"Гроза по Тютчеву, гроза, / Затверженная на уроках, / Раскалывает на глазах, / Как жизнь на до и после срока. / Фарфор небес. Посуду бьем / На электрическое счастье. / Гроза, чреватая дождем, / Распахивает небо настежь – / Его беременность прервать, / Но сохранить озон чудесный, / И окрестить – за пядью пядь – / Всю свежевымытую местность", - написал Улюкаев в своем стихотворении.

Адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе, в свою очередь, заявила, что бывший министр чувствует себя хорошо и продолжает заниматься творчеством. "У него все хорошо, он продолжает писать книгу свою", - рассказала она.

Алексей Улюкаев был задержан в конце 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки. В декабре 2017 года суд признал его виновным и приговорил к 8 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU