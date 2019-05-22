Экс-министр Улюкаев разводится с женой и пишет стихи в колонии

Осужденный за взятку экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев на суде готовился к долгой и счастливой жизни. И, кажется, был совсем близок к этому. Во всяком случае бывший чиновник не жаловался на свое содержание и даже находил время для руководства литературным кружком и сочинительства. Однако "хорошую жизнь" за решеткой омрачило известие с воли. Супруги Улюкаевы подали на развод.

О причинах внезапного расторжения брака ничего не известно. Источник из окружения бывшего чиновника уверяет, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние бывшего министра, пишет ТАСС. А вот адвокат экс-чиновника Виктория Бурковская рассказывает совсем о других заботах Улюкаева.

"Он не имеет жалоб на условия содержания. Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи", - сказала Бурковская ТАСС.

Тем временем, другой адвокат экс-министра Лариса Каштанова опровергла появившиеся слухи. Каштанова заявила радиостанции "Говорит Москва", что она об этом ничего не знает, а Алексей Валентинович хорошо себя чувствует, "насколько это возможно в данных условиях".

О том, что мужчина был доволен библиотекой исправительной колонии было известно и ранее. Именитый арестант рассказывал, что на полках можно найти "отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х-50-х годов прошлого века".

"Неплохо представлена и современная литература 20-го века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и другие. Более 300 читателей. Причём читают не только детективы и фэнтези, но и серьёзные книги названных и иных серьёзных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения", - писал Улюкаев из-за решетки.

Напомним, экс-министра задержали почти три года назад, 14 ноября 2016 года. Он был обвинен в том, что вымогал взятку в 2 миллиона долларов. В декабре 2017 года суд признал его виновным и приговорил к 8 годам строгого режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/632383" frameborder="0"></iframe> Суд дал Улюкаеву 8 лет строгого режима.Бывшего федерального министра признали виновным в получении 2 миллионов долларов взятки и приговорили к 8 годам тюрьмы

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