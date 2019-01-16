ФСИН: Улюкаев сидит в обычной камере и занят по возрасту

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла информацию о вип-условиях содержания бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в тверской колонии.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы льготных условиях отбывания наказания осужденным Улюкаевым А. В., не соответствует действительности. Он содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ФСИН.

В ведомстве опровергли слухи, которые распространяют некоторые Telegram-каналы. В них сообщалось, что "для Улюкаева в медсанчасти колонии организована вип-камера с трехразовым питанием с доставкой еды и тихим часом, при этом ему не нужно ходить на зарядку, перекличку и работу. В общем, курорт all inclusive. Цена сделки — необходимые медсанчасти зоны лекарства. Все в плюсе."

Как стало известно "КП" Улюкаев действительно из-за гипертонической болезни и возраста не может быть задействован на тяжелых работах. Именно поэтому бывшему министру экономического развития поручили заниматься развитием местной библиотеки.

Кстати, ранее информацию о вип-камере Улюкаева опровергли в аппарате уполномоченного по правам человека Тверской области.

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