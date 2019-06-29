В Тбилиси прошел митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии

СЕГОДНЯ 20:33 2019-06-29T21:46:48+03:00

В шествии, в частности, принимают участие члены оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу"

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В Тбилиси несколько тысяч человек прошли маршем от площади Республики до расположенной в нескольких сотнях метров площади Свободы с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

"Мы, как и предыдущие 10 дней, с соблюдением всех законов, без всяких эксцессов продолжим протест и обязательно добьемся результата, потому что настало время, когда насилие и оскорбление мы должны оставить в прошлом", - приводит ТАСС слова одного из организаторов митинга Гиги Макарвишвили.

В шествии, в частности, приняли участие члены оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Европейская Грузия - движение за свободу", причем представители первой партии прибыли в Тбилиси из края Кахети специально для участия в мероприятии. Некоторые участники шествия с флагами Грузии, Украины, США и ЕС выкрикивали лозунги "Уходи!". После завершения шествия митинг продолжился у здания парламента республики.

Серия митингов в Тбилиси началась 20 июня после того, как глава российской делегации, участвовавшей в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте, Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиции, после чего в городе начались акции протеста; в ходе разгона митингов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716130" frameborder="0"></iframe> Тысячи людей третий день собираются у стен Парламента в Тбилиси на митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU