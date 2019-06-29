Скабеева и Соловьев поспорили из-за значения слов Трампа о Путине

СЕГОДНЯ 22:09 2019-06-29T22:36:44+03:00

Президент США в ходе встречи с российским лидером назвал его "прекрасным парнем"

Изменить размер текста: A A

Телеведущие канала "Россия-1" Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу значения слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине. Ранее в ходе встречи американский лидер назвал российского президента "прекрасным парнем" (great guy).

Большое количество возможных значений данной фразы и стало причиной спора телеведущих. "Не прекрасный, скорее — великий! Зачем стесняться?", - написала Скабеева в соцсетях. Соловьев, в свою очередь, заметил, что из-за разговорного слова "guy" (парень) слова Трампа можно перевести лишь как "отличный парень, не больше, но и не меньше".

В ответ на запись телеведущего Скабеева вспомнила предвыборный лозунг американского президента "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой"). "Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин — великий. Кто ж будет спорить?", - написала она.

Ранее на этой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке. В ходе переговоров лидеры обсудили широкий спектр проблем; президент России также пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717405" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал Путина «прекрасным парнем».Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу на саммите G20 в японской Осаке "отличной"

ИСТОЧНИК KP.RU