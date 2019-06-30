2019-06-30T02:14:14+03:00
Политика

Киев похвастался: Франция пообещала передать Украине 20 патрульных катеров

Украинское правительство также сообщило, что ведет переговоры с Парижем о совместном производстве катеров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Фото: Facebook /Урядовий порталФранция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Фото: Facebook /Урядовий портал
Изменить размер текста:

Франция пообещала передать Украине два десятка патрульных катеров OCEA FPB 98. Такую «сенсационную» новость сообщила пресс-служба кабинета министров Незалежной на своей странице «Урядовий портал» (Правительственный портал) в Facebook.

«Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98!» - порадовало правительство сограждан.

Пресс-служба кабмина добавила, что между Киевом и Парижем ведутся переговоры по поводу «разворачивания» совместного производства таких судов. Отмечается, что длина катера OCEA FPB 98 составляет 32 метра, «по желанию заказчика» они могут быть укомплектованы разными боевыми модулями и лодкой для технического обслуживания. Рассчитаны такие катера на экипаж из 13 человек, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Береговая охрана США «подарила» Украине списанные патрульные катера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Кипра сломал бедро и уже перенес операцию
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области
Судьи наказали британского пилота «Формулы-1» за блокировку Квята в квалификации
Климкин назвал возвращение России в ПАСЕ «изменой Европы»
В Италии застрявшая в лифте женщина спаслась от обезвоживания с помощью вина
В Роспотребнадзоре прокомментировали проверку на самолете из Батуми в Москву
Скабеева и Соловьев поспорили из-за значения слов Трампа о Путине
Дальнобойщиков будут лишать водительских прав за перевес
Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире
Глава Роспортребнадзора вылетела в Иркутскую область в связи с паводками
Белый дом опубликовал график визита Трамп в Южную Корею
В Тбилиси прошел митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии
Кевин Костнер рассказал о планах принцессы Дианы сняться в "Телохранителе 2"
В РПЦ поддержали изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе
Трамп хочет посетить наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями
Улюкаев написал в колонии новое стихотворение