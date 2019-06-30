Киев похвастался: Франция пообещала передать Украине 20 патрульных катеров

СЕГОДНЯ 02:00 2019-06-30T02:14:14+03:00

Украинское правительство также сообщило, что ведет переговоры с Парижем о совместном производстве катеров

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Франция пообещала передать Украине два десятка патрульных катеров OCEA FPB 98. Такую «сенсационную» новость сообщила пресс-служба кабинета министров Незалежной на своей странице «Урядовий портал» (Правительственный портал) в Facebook.

«Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98!» - порадовало правительство сограждан.

Пресс-служба кабмина добавила, что между Киевом и Парижем ведутся переговоры по поводу «разворачивания» совместного производства таких судов. Отмечается, что длина катера OCEA FPB 98 составляет 32 метра, «по желанию заказчика» они могут быть укомплектованы разными боевыми модулями и лодкой для технического обслуживания. Рассчитаны такие катера на экипаж из 13 человек, максимальная скорость — 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Береговая охрана США «подарила» Украине списанные патрульные катера.

ИСТОЧНИК KP.RU