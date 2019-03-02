Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

СЕГОДНЯ 20:44 2019-03-02T20:44:47+03:00

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В субботу, 2 марта, стало известно, что два списанных американских катера, которые США передали Украине в сентябре прошлого года, до сих пор не могут до нее доплыть. Как заявил заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Джордж Кент, выступая на брифинге в Одессе, патрульные катера Drummond и Cushing класса Island, построенные в 1988 году, просто не в состоянии пересечь океан.

«Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан, чтобы работать в Черном море», - приводит слова Кента украинское информагентство УНИАН.

Между тем представитель США пообещал, что в текущем году корабли все-таки поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера. Торжественная церемония передачи состоялась в американском Балтиморе. Причем на ней присутствовал даже президент Украины Петр Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU