Порошенко купил у американцев два списанных катера береговой охраны США

СЕГОДНЯ 06:15 2018-09-28T07:32:52+03:00

Президент Украины заявил, что эти катера класса Island «станут еще одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса» двух стран

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В четверг, 27 сентября, Береговая охрана США торжественно передала Украине два списанных патрульных катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Церемония передачи с участием лидера Незалежной Петра Порошенко прошла в Балтиморе (штат Мэриленд).

«Для меня большая честь быть в Балтиморе, приветствовать военнослужащих, которые служат в Береговой охране США, которые выполняют величайшую миссию — защищают границу родины», - заявил украинский президент, очень довольный такой «обновкой» флота.

По его словам, это только первые два катера класса Island, но они станут «еще одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», а также «помогут защищать Украину от российской агрессии».

Кроме того, Порошенко заявил, что Соединенные Штаты – мировой лидер по «практической помощи» вооруженным силам Украины, и на сегодняшний день Киев получил от Вашингтона свыше миллиарда долларов.

Его выступление в Балтиморе транслировали все украинские телеканалы. Стоит отметить, что США продали Незалежной построенные 30 лет назад катера в рамках программы реализации неиспользуемой военной техники и имущества другим государствам.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 сентября – накануне передачи катеров, – Порошенко исполнилось 53 года. Пожалуй, самое необычное поздравление с днем рождения он получил от бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, который пожелал «Кровавому Петру» всего самого наихудшего «за все то зло и боль», которые Порошенко причинил его родной стране.