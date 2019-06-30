Михаил Саакашвили и Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-30T07:16:57+03:00

В ходе ток-шоу Михаил Саакашвили предложил Олегу Ляшко пожертвовать средства для помощи больным детям, после чего между политиками начался конфликт Фото: REUTERS

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ". Инцидент произошел в ходе ток-шоу "Оппозиция".

Конфликт между политиками начался после того, как Ляшко заявил в эфире о проблемах семей с больными детьми. В ответ на это Саакашвили предложил депутату пожертвовать средства для помощи им.

"Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом", - заявил Саакашвили.

Ляшко ответил на эту реплику предложением Саакашвили "поехать в родную Грузию", где в отношении экс-президента возбуждено уголовное дело. Бывший президент в ответ заявил, что в "отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко" он "построил дорогу в Одессе". После этого политики продолжили кричать друг на друга в течение минуты, несмотря на попытки ведущего их успокоить.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину в мае этого года. Ранее сайт kp.ru сообщал о решении Верховного суда страны разрешить его партии "Движение новых сил" принять участие в выборах в парламент страны, которые состоятся в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU