Партии Саакашвили разрешили участвовать в парламентских выборах на Украине

СЕГОДНЯ 03:15 2019-06-29T03:26:42+03:00

Такое решение принял Верховный суд страны, и теперь «Рух новых сил» попытается повторно зарегистрировать в ЦИК своих кандидатов

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Партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Рух новых сил» получила возможность принять участие в выборах депутатов Верховной рады нового созыва.

В пятницу, 28 июня, Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны по вопросу отказа политической силе бывшего президента Грузии в регистрации.

Об этом «Рух новых сил» сообщил на своей странице в Facebook, добавив, что в субботу представители партии попытаются повторно подать в ЦИК заявку на регистрацию своих кандидатов.

Как писал сайт kp.ru, ранее ЦИК отказался регистрировать претендентов на депутатские мандаты от «Руха» Саакашвили.

Напомним, новый лидер Незалежной Владимир Зеленский первым же своим президентским указом распустил Верховную раду и назначил досрочные выборы на 21 июля, а потом вернул украинское гражданство Саакашвили, и тот через полтора года после депортации смог приехать в Киев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715890" frameborder="0"></iframe> Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU