Саакашвили пожелал стать Стивом Джобсом украинской политики

СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-03T06:35:54+03:00

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет быть Стивом Джобсом в украинской политике. Он пояснил, что его целью является создание площадки для новых идей.

"Я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирование идей. За мной не стоит ни госдеп, ни Брюссель. У меня есть просто голова на плечах” - цитирует его слова сайт ТСН.

Ранее Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду Украины.

Ранее сайт kp.ru писал, что Саакашвили рассказал о скандале, который Порошенко устроил на Мальте, когда они участвовали в одном конгрессе и даже сидели рядом.

"Он устроил скандал своему протоколу: "Как вы это сделали, что меня реально возле этого Саакашвили-врага посадили". А после вернулся и сказал: "Хорошо, давай увидимся вечером у меня в номере", - сказал экс-глава Грузии.

А последняя их встреча состоялась на конгрессе в Хельсинки. Порошенко был очень не рад видеть Саакашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU