2019-07-01T07:39:53+03:00
Общество

В России изменились правила продажи молочной продукции

Нововведения вступили в силу с 1 июля
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России изменились правила продажи молочной продукцииВ России изменились правила продажи молочной продукцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России с июля меняются правила продажи молочной продукции. Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Еще 29 января Премьер-министр России подписал постановление, согласно которому молоко и молочные продукты должны продаваться с пометкой, что в них не содержатся заменители молочного жира. Тогда Дмитрий Медведев уточнял, что необходимо это, потому что люди должны знать какой товар покупают. Сейчас же новые правила позволяют сельхозпроизводителям, которые не используют заменитель молочного жира, привлечь к своим товарам больше потребителей.

Как сообщает ТАСС, некоторые предприниматели уже обозначили разницу между товарами в ценниках, подписав их «СЗМЖ» (содержанием заменителей молочных жиров прим.ред. )и «БЗМЖ» (содержания заменителей молочных жиров приме.ред.). Также в магазинах появились плакаты, разъясняющие эти обозначения.

Напомним, что с 1 июля вступают в силу многие нововведения. В их числе: изменение стоимости коммунальных услуг, пенсию начнут считать по-новому, а дольщиков будут пытаться защитить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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