Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

1.Тарифы ЖКХ опять подрастут

С 1 июля уже традиционно вырастают тарифы на коммунальные услуги. В этом году повышение должно уложиться в среднем по стране в 2,4% - к уровню января 2019г.

С 1 января коммуналка уже дорожала в связи с ростом НДС с 18% до 20% - на 1,7%. Такое у нас впервые, обычно повышение тарифов было единовременным, только с 1 июля. Но в целом по году рост платы не должен слишком превышать прошлогодние 4%. Это — в среднем по стране. Для конкретного региона устанавливается свой «потолок» подорожания тарифов, он может быть как меньше, так и больше среднего (см. таблицу). Важно также понимать, что речь идет только о коммунальных услугах. У нас в платежке есть еще и жилищные (содержание и ремонт жилья, капремонт), они дорожают по отдельной схеме и в объявленных среднестатистических 2,4% не учитываются.

На сколько подорожает коммуналка с 1 июля в России.

2.Обманутых дольщиков больше не будет

Начиная с июля, строительная отрасль перешла на новые правила, которые снижают риски в приобретении квартир для простых дольщиков. Отныне их деньги не будут поступать напрямую застройщикам, а будут находиться на так называемых эскроу-счетах. Прежняя схема, при которой строители принимали платежи от населения, тратили их по своему усмотрению и на них же вели работы, была достаточно небезопасной: порой застройщик объявлял себя банкротом или просто исчезал, так и не достроив дом (отсюда и обманутые дольщики). Суть же нововведения в том, что теперь будущий владелец квартиры перечисляет деньги на спецсчет в банке, а застройщик не получит их, пока не выполнит свои обязательства перед людьми. А на случай, если проблемы вдруг окажутся у банка, эти счета будут еще и застрахованы (почти так же, как с обычными вкладами).

3. Детей в автобусах ночью возить запрещено

Пассажиров в автобусах также будут возить по-новому. Во-первых, каждый перевозчик должен будет иметь специальную лицензию на этот вид деятельности, а в случае отсутствия таковой ему грозит солидный штраф — физлицу придется раскошелиться на 50 тысяч, индивидуальным предпринимателям — на 100 тысяч, а юрлицам — уже на 400 тысяч. Если же это не образумит перевозчика и он вновь выйдет в рейс без лицензии, он может получить более суровое наказание — сотрудники ГИБДД могут конфисковать автобус, а Ространснадзор наложить временный запрет (до 3 месяцев) на его деятельность. Кроме того, перевозчики обязаны строго соблюдать режим отдыха водителей, последние же перед рейсом должны проходить медосмотр. Отдельно проговаривается, что отныне запрещено перевозить организованные группы детей в ночное время, с 23.00 до 6.00 часов.

4. Станет проще жить тем, кто берет микрозаймы

С 1 июля максимальная переплата по такому кредиту не может превышать 2 суммы одолженных у микрофинансовых организаций (МФО) денег, а ставка — не превышать 1% в день. Как объяснили «КП» в пресс-службе Банка России, речь идет о «коротких» кредитах до зарплаты, которые выдаются максимум на 30 дней. Именно эти займы (хотя в портфелях МФО их — около 20%) и вызывали больше всего нареканий. Особенно, когда человек вовремя не отдавал их и на долг начислялись безумные проценты. Отныне, если клиент в срок рассчитается по микрозайму, взятому до получки, то он заплатит не более 30 процентов. Если же по какой-то причине затянет с выплатой, то задолжает максимум 2 суммы кредита.

5.Вырастут пособия на детей-инвалидов

Это касается неработающих родителей или опекунов, у которых на попечении дети-инвалиды или инвалиды с детства первой группы. Пособие для них увеличено с 5,5 тыс. руб. до 10 тысяч. То есть почти в два раза. Тем, кто получает эту выплату, никуда ходить не надо — ее пересчитают автоматически.

6.В Грузию пока не летаем

Указ о запрете пассажирских авиаперевозок вступит в силу 8 июля. Он был принят на фоне беспорядков и акций протеста в Грузии. Условие возобновления полетов — грузинская сторона должна дать юридические гарантии того, что россиянам в этой стране ничего не угрожает. Российским туроператорам также пока рекомендовано прекратить продажу путевок в Грузию. Запрещены, естественно, прямые авиаперевозки. Никто не может воспрепятствовать тому, чтобы россияне летали в Грузию, а граждане Грузии в Россию через какие-то третьи страны — например, Белоруссию или Армению.

7.Бензин может подорожать

С 1 июля заканчивается действие соглашения о сдерживании цен на бензин, заключенного между властями и нефтяными компаниями. Соглашение было заключено осенью прошлого года, в нем были прописаны максимальные цены на бензин и дизельное топливо. Первоначально оно действовало до 1 апреля, потом было продлено еще на квартал — до 1 июля. Как стало известно, дальше правительство продлевать его не намерено, предполагается сдерживать цены другими способами.

Насколько это получится, прогнозы пока разные. Ряд экспертов считают, что механизм предлагается сложный и потребует корректировок по ходу дела. А цены пока могут и подпрыгнуть. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго успокаивают: предпосылок для роста цен на топливо выше темпов инфляции нет. В любом случае, середина лета — не самое опасное время для экспериментов, весной или осенью последствия отказа от «заморозки» могли бы оказаться более серьезными.

8.Мелкий бизнес должен перейти на онлайн-кассы

С 1 июля завершается третий этап кассовой реформы, в соответствии с которой все предприниматели должны перейти на онлайн-кассы, которые сами через интернет передают все данные в налоговую. Крупный бизнес на такие кассы перешел еще с 2017 года, сейчас речь идет в основном о мелких и индивидуальных предприятиях — если они имеют хотя бы одного наемного работника или торгуют товарами. Речь идет, по расчетам Федеральной налоговой службы, примерно о 400 тысячах фирмах и индивидуальных предпринимателях. Около 80 тысяч из них нужными кассами пока не обзавелись.

9.Потеряв работу, можно получить ипотечные каникулы

С 31 июля вступает в силу закон об ипотечных каникулах. Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут рассчитывать на отсрочку платежей по ипотеке или их уменьшение.

Правда, должен соблюдаться ряд условий:

-сумма кредита — не больше 15 млн руб.,

-заемщик раньше уже не просил об изменении условий выплаты кредита,

-жилье, на которое взята ипотека, - единственное. В законе прописаны и критерии «сложной жизненной ситуации». Это если вы:

-потеряли работу (нужно предоставить справку о постановке на учет в службе занятости),

-оказались временно нетрудоспособны — сроком от 2 месяцев

-получили инвалидность I или II группы

-доходы семьи резко (на 30% и более) снизились, при этом доля расходов на выплаты по кредиту превысила определенный предел. Ипотечные каникулы можно просить на срок до полгода. Потом придется возвращаться к обычному графику платежей, срок возврата кредита вам продлят с учетом каникул.

10.Пенсия — по новым правилам

С 1 июля на пенсию начинают выходить те россияне, которые попали под «переходный этап» к повышению пенсионного возраста. Это женщины, которые родились в январе 1964 года, и мужчины с днем рождения в январе 1959 года. Они уходят на заслуженный отдых на полгода позже, чем полагалось бы по старым правилам. Женщины — в 55 с половиной лет, мужчины — в 60 с половиной.