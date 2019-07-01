Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-01T12:45:57+03:00

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В России с 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Согласно нововведениям товары без заменителей молочного жира должны визуально выделяться и стоять на отдельной полке. Союз потребителей страны поддержал новые правила.

- Мера в правильном направлении, теперь будем смотреть, во-первых, как она будет реализована, во-вторых, насколько честно будут вести себя производители, создавая свои продукты и обозначая в маркировке, из чего они их создали, - сказал в интервью RT Петр Шелищ, председатель союза.

По его мнению, теперь нужно будет следить за достоверностью маркировок, проверять, где исходя из визуальных пометок, использовался молочный жир. Насколько сведения правдивые, так как многие независимые эксперты показывают, что не всегда они соответствуют действительности.

Напомним, что в России с 1 июля вступили в силу многие нововведения. Например, изменится сумма платежей за коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU