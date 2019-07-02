2019-07-02T11:55:07+03:00
Общество

На Украине радикалы «повесили» неугодных депутатов

В центре Харькова появилась висельницы с манекенами, тех кто проголосовал за переименование проспекта Григоренко
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Украине радикалы «повесили» неугодных депутатов. Фото: Национальный корпусНа Украине радикалы «повесили» неугодных депутатов. Фото: Национальный корпус
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На Украине радикалы не перестают удивлять. На этот раз они негативно восприняли решение местных властей переименовать проспект Григоренко в улицу Жуковского, как это было до 2016 года.

Свое недовольство, как сообщают местные СМИ, они выразили перфомансом. На одной из улиц Харькова радикалы установили виселицы, на которых "повесили" всех неугодных депутатов-манекенов горсовета поименно. Их роль сыграли куклы. Вместо лиц у кукол были фотографии тех, кто проголосовал за переименование.

Причем обставили радикалы почти все, как во время оккупации Украины фашистами. Имеются ввиду зрители и нацистские приветствия. Активисты намерены продолжать высказывать свою точку зрения таким образом. На очереди у них те, кто не поддерживает майдан.

Напомним, что улица сменила название 19 июня этого года. Тогда большинство депутатов проголосовали за.

ИСТОЧНИК KP.RU

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