Чешский минтранс заявил, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
Министерство транспорта Чехии заявило, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в стране.
- Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены. Чехия и Россия хотят договориться, - сообщается в официальном заявлении ведомства.
Также подчеркивается, что возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и РФ является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран.
Ранее сообщалось, что ограничение авиасообщения с РФ никак не связано с политикой. Зампред Палаты депутатов парламента Войтех Филип заявил, что речь идет только об экономических вопросах. Вице-спикер парламента подтвердил, что Чехия по-прежнему заинтересована принимать туристов из России.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов.
ИСТОЧНИК KP.RU