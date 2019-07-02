2019-07-02T12:25:31+03:00
Общество

Чешский минтранс заявил, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии

Ранее подчеркивалось, что ограничение авиасообщения с РФ не связано с политикой
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Чешский минтранс заявил, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в ЧехииЧешский минтранс заявил, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в ЧехииФото: Олег УКЛАДОВ
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Министерство транспорта Чехии заявило, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в стране.

- Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены. Чехия и Россия хотят договориться, - сообщается в официальном заявлении ведомства.

Также подчеркивается, что возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и РФ является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран.

Ранее сообщалось, что ограничение авиасообщения с РФ никак не связано с политикой. Зампред Палаты депутатов парламента Войтех Филип заявил, что речь идет только об экономических вопросах. Вице-спикер парламента подтвердил, что Чехия по-прежнему заинтересована принимать туристов из России.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Аэрофлот" отменил часть рейсов из Москвы в Прагу из-за решения Чехии. Чешские власти решили аннулировать разрешение авиаперевозчика на выполнение рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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