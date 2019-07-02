WADA подозревает 300 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил

СЕГОДНЯ 20:09 2019-07-02T20:11:05+03:00

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Такие выводы специалисты сделали изучив данные московской лаборатории.

Пока проанализировали лишь допинг пробы 43 спортсменов. Всего в планах изучение 578 "пробирок".

"WADA продолжает добиваться хорошего прогресса в этом длительном и сложном деле. Тот факт, что мы перешли к этапу управления результатами, означает, что мы еще на шаг приблизились к привлечению к ответственности тех, кто обманул. Это отличное развитие для чистого спорта и спортсменов во всем мире. Впереди еще много работы, но мы хотим отметить продолжающееся сотрудничество с международными спортивными федерациями, а также РУСАДА" - приводит слова главы отдела расследований WADA Гюнтера Янгера пресс-служба организации.

В WADA отметили, что будут следить за решениями по делам 43 спортсменов. Отметим, эти результаты недолжны помешать выступлению сборной России на ближайшей олимпиаде. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

ИСТОЧНИК KP.RU