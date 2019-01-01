WADA назначило заседание для обсуждения статуса РУСАДА

1 Янв. 2019 2019-01-01T22:05:27+03:00

Всемирное антидопинговое агентство так и не получило доступ к данным московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство так и не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до установленного дедлайна - 31 декабря 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации

Глава WADA Крэйг Риди подчеркнул, что очень разочарован нарушением договоренностей, достигнутых в сентябре прошлого года.

"С того времени WADA тесно сотрудничало с российским властями, чтобы дедлайн не был сорван. Теперь будет инициирован процесс, который был согласован на сентябрьском исполкоме", - приводятся слова руководителя организации на сайте агентства.

Отмечается, что 14-15 января комитет по соответствию WADA проведет заседание и проанализирует всю имеющуюся информацию. По итогам слушания исполкому агентства будут представлены рекомендации относительно статуса РУСАДА.

Напомним, 20 сентября 2018 года WADA восстановило российское агентство в правах, но при условии предоставления полного доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

Сайт kp.ru писал о том, что эксперты международного агентства должны были извлечь допинг-пробы наших спортсменов за период с 2011-го по 2015 год. Однако из-за того, что оборудование делегации WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством, эксперты так и не смогли закончить работу в срок.