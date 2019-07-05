СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-05T11:06:13+03:00

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Президент России Владимир Путин пересказал наставление Папы Римского Франциска, которое понтифик разрешил озвучить. Об этом российский лидер рассказал в ходе обеда с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ в Риме 4 июля.

"Понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, - это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой. Вообще он сказал даже больше. "Я, - говорит, - говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", - приводит слова российского лидера официальный сайт Кремля.

Визит президента России Владимира Путина в Италию состоялся в четверг, 4 июля. В рамках поездки глава государства встретился с Папой Римским Франциском, премьер-министром Италии Джузеппе Конте и бывшим главой правительства страны Сильвио Берлускони

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718427" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина с папой Римским.

ИСТОЧНИК KP.RU