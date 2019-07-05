Путин в аэропорту Рима встретился с Берлускони

СЕГОДНЯ 02:57 2019-07-05T03:33:07+03:00

Беседа президента России с бывшим премьером Италии была недолгой, но очень теплой

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Перед отлетом в Москву после окончания официальной программы визита в Италию президент России Владимир Путин провел в аэропорту Рима короткую дружескую встречу со своим давним знакомым – бывшим итальянским премьером, а ныне лидером партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает спецкор «Комсомолки» Дмитрий Смирнов. Беседа двух политиков была хоть и недолгой, но очень теплой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава российского государства прибыл в Рим с однодневным визитом. Во время этой поездки Владимир Путин в Ватикане встретился с Папой Римским Франциском, с которым они обменялись подарками.

Кроме того, президент России провел переговоры с итальянским коллегой Серджо Маттареллой, а также с нынешним премьер-министром республики Джузеппе Конте. Поздним вечером глава итальянского кабмина пригласил высокого гостя на обед, который прошел на вилле Мадама – в доме приемов итальянского правительства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718462" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл на встречу с президентом Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU