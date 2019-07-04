СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-04T19:04:34+03:00

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Российский глава Владимир Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Политики проведут переговоры, об итогах которых расскажут журналистам на пресс-конференции.

На данный момент известно, что церемония официальной встречи проходит во внутреннем дворе дворца Киджи. Это знаменитая резиденция президиума правительства Италии, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин встретился с Папой Римским в Ватикане. Российский лидер хочет обсудить с Франциском ряд международных тем. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер планирует обсудить с Франциском темы терроризма и религиозного экстремизма. Также ожидается обсуждение ситуации в Сирии. В частности вопросов, касающихся создания гражданской инфраструктуры, оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны.

ИСТОЧНИК KP.RU