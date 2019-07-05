Спикер Верховной Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-05T11:23:59+03:00

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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий потребовал от президента страны Владимира Зеленского подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания парламента.

"Я сегодня направляю официальное письмо президенту с требованием немедленно подписать закон о временных следственных комиссиях", - приводит канал "112 Украина" слова Парубия. Спикер парламента напомнил, что срок рассмотрения закона главой государства истек 27 июня.

Проект закона о процедуре импичмента президента был принят Радой 6 июня. Согласно конституции, импичмент главы государства инициирует парламент, после чего это дело расследуется ВСК, а после этого на основании выводов комиссии парламент принимает окончательное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский наложил вето на этот закон, однако эта информация официально подтверждена закон об импичменте. До этого глава государства внес в парламент свой законопроект об импичменте, однако депутаты не стали рассматривать данный документ.

ИСТОЧНИК KP.RU