Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-29T16:00:44+03:00

Представитель украинского президента также анонсировал внесение в парламент закона об ответственности за незаконное обогащение

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В среду, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особой процедуре импичмента. Об этом сообщил представитель украинского лидера в парламенте Руслан Стефанчук.

«Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста – импичменте" - сказал представитель украинского президента, пояснив, что процедура импичмента «выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда».

Стефанчук также сообщил о внесение в ближайшее время законопроекта об ответственности за незаконное обогащение.

Напомним, после победы Зеленского на президентских выборах представитель команды новоизбранного лидера Украины проанонсировал первые законы для Рады, заявив, что над проектами работа велась еще до выборов. Среди них были законопроекты о расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте.

ИСТОЧНИК KP.RU