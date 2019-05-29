2019-05-29T16:00:44+03:00
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Представитель украинского президента также анонсировал внесение в парламент закона об ответственности за незаконное обогащение
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Зеленский внес в Раду законопроект об импичментеЗеленский внес в Раду законопроект об импичментеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особой процедуре импичмента. Об этом сообщил представитель украинского лидера в парламенте Руслан Стефанчук.

«Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста – импичменте" - сказал представитель украинского президента, пояснив, что процедура импичмента «выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда».

Стефанчук также сообщил о внесение в ближайшее время законопроекта об ответственности за незаконное обогащение.

Напомним, после победы Зеленского на президентских выборах представитель команды новоизбранного лидера Украины проанонсировал первые законы для Рады, заявив, что над проектами работа велась еще до выборов. Среди них были законопроекты о расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ
Житель Великобритании спас из ледяной воды тонущего олененка
МИД РФ: выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik - вопиющий акт полицейского произвола
Доступ туристов на Великую Китайскую стену будет ограничен с 1 июня
В Еврокомиссии подтвердили, что первый визит в качестве президента Зеленский совершит в Брюссель
Зеленский назвал шаурму полезной для тех, кто во власти
В Архангельской области многодетные семьи получат денежные выплаты на покупку или строительство жилья
Кабмин составил список из приоритетных отечественных товаров для госзакупок
"Это плохо заканчивается": Саакашвили не намерен строить карьеру на Украине
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Флорида
В ДНР поступает ежедневно по 300 заявок на российские паспорта
Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину
Рекорд YouTube: индийский канал набрал 100 млн подписчиков
Еврокомиссия: диалог о вступлении Турции в состав ЕС зашел в тупик
Трамп позитивно оценил итоги своего визита в Японию
Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу
Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»
Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме
Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград
Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit
Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США
Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде
Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона
Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован