СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-05T14:31:44+03:00

В забор посольства РФ в Тегеране врезался грузовик, водитель погиб Фото: REUTERS

В результате инцидента ни один сотрудник российского дипведомства не пострадал

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Утром в пятницу, 5 июля, бетоновоз врезался в забор российского посольство в Тегеране, водитель грузового автомобиля погиб.

Как сообщает агентство Mehr, бетономешалка врезалась в стену диппредставительства России после столкновения с машинами Pride и Peugeot. Пять пассажиров автомобиля Pride получили ранения и были госпитализированы.

В результате ДТП забор посольства России рухнул, но сотрудники дипмиссии не пострадали

«Информацию подтверждаем. Пострадавших среди сотрудников посольства нет. ДТП произошло в 4.40 утра по местному времени (3.10 мск)», - приводит РИА-Новости сообщение российского посольства, где также отметили, что на данный момент ведется оценка материального ущерба.

Сейчас по факту происшествия ведется расследование. По предварительным данным столкновение грузовика с автомобилями произошло из-за отказа тормозов у бетоновоза.

Кстати, напомним о происшествии в посольстве Саудовской Аравии в Тегеране в 2016 году, когда иранцы, протестующие против казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в королевстве устроили беспорядки в здании дипведомства страны в столице Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU