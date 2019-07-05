СЕГОДНЯ 19:38 2019-07-05T19:38:08+03:00

Посол США в России обсудил с Герасимовым ситуацию в Сирии. Фото Михаил Метцель / ТАСС

Стороны поговорили о налаживании оперативного и продуктивного диалога в военной сфере

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В Москве состоялась встреча посла США в России Джона Хантсмана и начальника генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала Валерия Герасимова. Одной из основных тем для беседы стало налаживание оперативного диалога в военной области между странами.

Стороны встретились, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями, вопросы военной транспарентности, а также американо- российские отношения в более широком плане, - сообщается на официальном сайте американского консульства.

Сообщается также, что разговор получился откровенным и конструктивным.

Напомним,что недавно состоялась встреча представителей властей из России, США и Израиля. На трехсторонней встрече ней обсуждалось положение дел в Сирии. Тогда Патрушев заявил, что получилось договориться о по большинству вопросов урегулирования дел в обсуждаемой стране.

ИСТОЧНИК KP.RU