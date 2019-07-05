Посол США в России обсудил с Герасимовым ситуацию в Сирии
В Москве состоялась встреча посла США в России Джона Хантсмана и начальника генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала Валерия Герасимова. Одной из основных тем для беседы стало налаживание оперативного диалога в военной области между странами.
Стороны встретились, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями, вопросы военной транспарентности, а также американо- российские отношения в более широком плане, - сообщается на официальном сайте американского консульства.
Сообщается также, что разговор получился откровенным и конструктивным.
Напомним,что недавно состоялась встреча представителей властей из России, США и Израиля. На трехсторонней встрече ней обсуждалось положение дел в Сирии. Тогда Патрушев заявил, что получилось договориться о по большинству вопросов урегулирования дел в обсуждаемой стране.
ИСТОЧНИК KP.RU