2019-06-25T11:28:44+03:00
Политика

Россия, США и Израиль обсудили положение дел в Сирии

По словам Патрушева, стороны договорились по большинству вопросов по урегулированию в стране
Мария ИГНАТЬЕВА
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Секретарь Совбеза России: Сирия должна соответствовать Уставу ООН. ФОТО: Виктор ПОГОНЦЕВ/Интерпресс/ТАСССекретарь Совбеза России: Сирия должна соответствовать Уставу ООН. ФОТО: Виктор ПОГОНЦЕВ/Интерпресс/ТАСС
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На трехсторонней встрече по Сирии, где принимали участие Россия, США и Израиль, удалось договориться по большинству вопросов урегулирования дел в обсуждаемой стране. Об этом заявил, Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ.

- Во многом мы сошлись во мнениях, по большинству вопросов о том, какой мы хотим видеть Сирию в конечном итоге. О том, как это делать, нам предстоит вести диалог, - цитирует Патрушева ТАСС.

Он отметил, что полностью разделяет позицию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о состоянии страны в результате их совместной, мирной и безопасной деятельности.

- Должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии, - добавил Патрушев. - Также Сирия должна соответствовать Уставу ООН.

По словам секретаря Совбеза России, такие цели не достигают в один шаг. Более того, необходимо действовать так, чтобы те страны, которые участвуют в этом процессе тоже были заинтересованы и шли к этому процессу. Он также отметил, что угрозы, существующие на Ближнем Востоке, отнюдь не мифические и им нужно противостоять. Речь идет в первую очередь о терроризме, хотя сил ИГИЛ* в Сирии и стало меньше.

Он также вспомнил о переговорах с Болтоном и Бен-Шаббатом, уточнив, что тогда царила атмосфера доброжелательности и было очевидно желание сторон достичь цели.

* ИГ, ИГИЛ — запрещённая в РФ и многих других странах мира экстремистская группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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