Яндекс планирует предупреждать водителей о въезде в зоны с детьми

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-05T19:06:03+03:00

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Управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян заявил о планах по созданию системы предупреждения водителей. Она будет сообщать автолюбителю о том, что он въезжает в зоны, где могут быть дети. К ним будут относить территории школ и больниц.

"Не только отправлять уведомления, когда они превышают скорость, но и предупреждать, что водитель выезжает в зону, где есть дети. Это пример из вызовов, которые перед нами сегодня стоят", - сказал Худавердян.

Он подчеркнул, что такой проект сейчас обсуждается с правительством Москвы. Реализация идеи заключается в создании специальной карты таких зон. По мнению представителя компании, это должно повысить безопасность дорог для детей.

Cайт kp.ru писал об "умных технологиях" Яндекса, которые вычисляют таксистов-лихачей и сокращают дорогу до дома. Все это относится к системе Яндекс.Такси.

ИСТОЧНИК KP.RU