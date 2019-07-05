В команде Зеленского произошел конфликт

СЕГОДНЯ 19:49 2019-07-05T19:49:30+03:00

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В руководстве Украины возник конфликт между первым замглавы Службы безопасности страны Иваном Бакановым и главой администрации президента незалежной Андреем Богданом.

Как сообщает источники «Украинской правды», офис президента Украины Владимира Зеленского недоволен тем, что замглавы СБУ самостоятельно делает новые назначения в своем ведомстве и не согласовывает их.

Отмечается, что в окружении главы администрации президента особенно недовольно тем, что Баканов назначил в консультанты замглавы СБУ главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса и замгенпрокурора Николая Банчука, в то время как президентский офис рекомендовал других кандидатов на данные должности.

Напомним, Баканов был учредителем партии «Слуга народа» и руководителем предвыборного штаба Зеленского. 22 мая президент Украины назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

ИСТОЧНИК KP.RU