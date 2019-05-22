2019-05-22T15:15:56+03:00
Политика

Новым замглавы СБУ стал один из основателей студии "Квартал 95"

Иван Баканов является учредителем партии "Слуга народа" и руководителем предвыборного штаба Владимира Зеленского
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иван БакановИван БакановФото: ТАСС
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Один из основателей студии "Квартал 95" Иван Баканов стал заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Указ о назначении подписал сам президент страны Владимир Зеленский.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Стоит отметить, что Иван Баканов имеет юридическое образование. До назначения на должность замглавы СБУ он являлся руководителем предвыборного штаба Зеленского, а также учредителем партии "Слуга народа".

Сайт kp.ru писал о том, что новый президент Украины сразу после инаугурации обратился к начальнику Службы безопасности, генпрокурору и министру обороны страны с призывом сложить свои полномочия.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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