Новым замглавы СБУ стал один из основателей студии "Квартал 95"
Один из основателей студии "Квартал 95" Иван Баканов стал заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Указ о назначении подписал сам президент страны Владимир Зеленский.
"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.
Стоит отметить, что Иван Баканов имеет юридическое образование. До назначения на должность замглавы СБУ он являлся руководителем предвыборного штаба Зеленского, а также учредителем партии "Слуга народа".
Сайт kp.ru писал о том, что новый президент Украины сразу после инаугурации обратился к начальнику Службы безопасности, генпрокурору и министру обороны страны с призывом сложить свои полномочия.
Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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