Новым замглавы СБУ стал один из основателей студии "Квартал 95"

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-22T15:15:56+03:00

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Один из основателей студии "Квартал 95" Иван Баканов стал заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Указ о назначении подписал сам президент страны Владимир Зеленский.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Стоит отметить, что Иван Баканов имеет юридическое образование. До назначения на должность замглавы СБУ он являлся руководителем предвыборного штаба Зеленского, а также учредителем партии "Слуга народа".

Сайт kp.ru писал о том, что новый президент Украины сразу после инаугурации обратился к начальнику Службы безопасности, генпрокурору и министру обороны страны с призывом сложить свои полномочия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU