Зеленский о минских соглашениях: Мы готовы делать все

СЕГОДНЯ 20:31 2019-07-05T20:33:10+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он и его команда готовы выполнить условия минских соглашений. При этом о подчеркнул, что собирается сделать это в полном объеме.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир, - заявил Зеленский в интервью медиакомпании Deutsche Welle.

Он отметил,что постоянно "посылает" на Донбасс сигналы. С его слов, он пытается убедить жителей региона в том, что все они украинцы. Зеленский признал, что многие люди слышат его.

"Мы будем это [убеждать] делать насколько сможем долго, максимально", - заключил он.

Заметим, во время своей третьей поездки на Донбасс Владимир Зеленский обратился к жителям на русском языке. Там он признал наличие множества проблем и пообещал восстановить мир.

Зеленский заявил, что готов идти по всем пунктам минских соглашений ради мира в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU