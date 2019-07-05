Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-05T18:33:49+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский совершил уже третью поездку поездку на Донбасс. Там он встретился с жителями и поговорил с ними на русском языке.

"Я хотел бы начать с того, что в последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить по-русски, говорят, что притесняют русский язык. Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке", - приводит слова Зеленского на брифинге в Краматорске Донецкой области ТАСС.

Лидер Украины признал наличие "огромного количества глобальных проблем". Кроме того, пообещал восстановить мир.

"Мы со своей стороны делаем все, чтобы прекратить огонь мирным путем, потому что там [в самопровозглашенных ДНР и ЛНР] живут наши украинцы. Слава богу, началось и произошло разведение войск", - заявил Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU