«Яндекс.Музыка»: Любовь к панку в российских семьях передаётся по наследству
В преддверии отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности сервис «Яндекс.Музыка» провел исследование и выяснил, как музыкальные вкусы родителей повлияли на то, что слушают их дети, а также многие ли могут с уверенностью сказать, какую песню их мама и папа знают наизусть.
Большинство опрошенных признались, что переняли любовь к музыке от родителей, причем треть из них, оказывается, предпочитают тот же музыкальный стиль, что папа и мама. В топ-3 жанров, которые дети «унаследовали» от родителей, вошли рок, панк и альтернатива.
70% слушателей помнят, что родители рассказывали им про любимую музыку. На вопрос, кто оказал большее влияние на их музыкальный вкус, 42% респондентов ответили, что это был папа, 24% назвали маму, ещё 34% вписали другой вариант ответа.
Любопытно, что только 20% опрошенных смогли назвать любимые композиции родителей. Среди любимых песен отцов слушатели отмечали: The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody Queen, которые снова попали в чарты после байопика про Фредди Меркьюри, а также классику рока: Wind Of Change и Still Loving You Scorpions, Smoke On The Water Deep Purple и Another Brick In The Wall Pink Floyd.
Deep Purple - Smoke On The Water 1972 .Deep Purple - Smoke On The Water 1972 (High Quality)
А вот в ответах пользователей о любимых песнях их матерей сотрудников «Яндекс.Музыки» ждал сюрприз: оказывается, мамы тоже предпочитают рок. Любимыми композициями мам многие назвали «Варвару» Би-2, «Восьмиклассницу» Виктора Цоя и Ohne dich группы Rammstein.
Восьмиклассница - Виктор Цой .Группа Кино
Более половины опрошенных – 58% – признались, что не стали бы рекомендовать своим папам и мамам никого из современных исполнителей. Респонденты посчитали достойными внимания родителей таких музыкантов, как Imagine Dragons, Muse, Rammstein, аlt-J и Twenty One Pilots, а из российских исполнителей родителям, по мнению детей, не помешало бы послушать «Мельницу», Noize MC, Монеточку, Oxxxymiron и The Hatters.
Монеточка - Каждыи раз / Unofficial.
В опросе приняли участие 1238 пользователей «Яндекс.Музыки» в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.
Любимые композиции отцов:
The Show Must Go On – Queen
Bohemian Rhapsody – Queen
Wind Of Change – Scorpions
Still Loving You – Scorpions
Smoke On The Water – Deep Purple
Another Brick In The Wall – Pink Floyd
Любимые композиции мам:
«Восьмиклассница» – Виктор Цой
«Варвара» – Би-2
Ohne dich – Rammstein
Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video).Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video)
ИСТОЧНИК KP.RU