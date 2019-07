«Яндекс.Музыка»: Любовь к панку в российских семьях передаётся по наследству

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-06T08:41:21+03:00

В преддверии отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности сервис «Яндекс.Музыка» провел исследование и выяснил, как музыкальные вкусы родителей повлияли на то, что слушают их дети, а также многие ли могут с уверенностью сказать, какую песню их мама и папа знают наизусть.

Большинство опрошенных признались, что переняли любовь к музыке от родителей, причем треть из них, оказывается, предпочитают тот же музыкальный стиль, что папа и мама. В топ-3 жанров, которые дети «унаследовали» от родителей, вошли рок, панк и альтернатива.

70% слушателей помнят, что родители рассказывали им про любимую музыку. На вопрос, кто оказал большее влияние на их музыкальный вкус, 42% респондентов ответили, что это был папа, 24% назвали маму, ещё 34% вписали другой вариант ответа.

Любопытно, что только 20% опрошенных смогли назвать любимые композиции родителей. Среди любимых песен отцов слушатели отмечали: The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody Queen, которые снова попали в чарты после байопика про Фредди Меркьюри, а также классику рока: Wind Of Change и Still Loving You Scorpions, Smoke On The Water Deep Purple и Another Brick In The Wall Pink Floyd.

Deep Purple - Smoke On The Water 1972 .Deep Purple - Smoke On The Water 1972 (High Quality)

А вот в ответах пользователей о любимых песнях их матерей сотрудников «Яндекс.Музыки» ждал сюрприз: оказывается, мамы тоже предпочитают рок. Любимыми композициями мам многие назвали «Варвару» Би-2, «Восьмиклассницу» Виктора Цоя и Ohne dich группы Rammstein.

Восьмиклассница - Виктор Цой .Группа Кино

Более половины опрошенных – 58% – признались, что не стали бы рекомендовать своим папам и мамам никого из современных исполнителей. Респонденты посчитали достойными внимания родителей таких музыкантов, как Imagine Dragons, Muse, Rammstein, аlt-J и Twenty One Pilots, а из российских исполнителей родителям, по мнению детей, не помешало бы послушать «Мельницу», Noize MC, Монеточку, Oxxxymiron и The Hatters.

Монеточка - Каждыи раз / Unofficial.

В опросе приняли участие 1238 пользователей «Яндекс.Музыки» в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.

Любимые композиции отцов:

The Show Must Go On – Queen

Bohemian Rhapsody – Queen

Wind Of Change – Scorpions

Still Loving You – Scorpions

Smoke On The Water – Deep Purple

Another Brick In The Wall – Pink Floyd

Любимые композиции мам:

«Восьмиклассница» – Виктор Цой

«Варвара» – Би-2

Ohne dich – Rammstein

Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video).Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video)

