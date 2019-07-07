Российское посольство в США выясняет, нет ли россиян среди пострадавших при взрыве во Флориде

СЕГОДНЯ 00:28 2019-07-07T00:38:51+03:00

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Сотрудники российского посольства в США выясняют, есть ли среди пострадавших при взрыве во Флориде наши соотечественники.

«Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили Госдеп США», - говорится в сообщении российских дипломатов, опубликованных на странице консульского отдела дипмиссии в Twitter.

При взрыве пострадали не менее 20 человекФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв прогремел в одном из торговых центров города Плантейшен, по данным местных СМИ – в расположенной в здании ТЦ пиццерии. По словам очевидцев, их «ослепила мощная вспышка», после «хлопка» начался пожар. Пострадали не менее 20 человек.

По предварительной версии, причиной ЧП стала утечка газаФото: REUTERS

Взрывной волной выбило оконные стекла в соседних постройках, обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Повреждены припаркованные неподалеку машины. На месте ЧП работают пожарные, полицейские и медики «Скорой помощи».

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Ведется расследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718787" frameborder="0"></iframe> Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU