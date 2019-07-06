2019-07-06T23:04:11+03:00
В мире

Во Флориде при взрыве газа в торговом центре пострадали не менее 20 человек

Хлопок произошел в расположенной в торговом центре пиццерии [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Во Флориде при взрыве газа в торговом центре пострадали не менее 20 человекВо Флориде при взрыве газа в торговом центре пострадали не менее 20 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Взрыв прогремел в одном из торговых центров города Плантейшен на юге американского штата Флорида. В результате происшествия не менее 20 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным телеканала NBC, взрыв произошел в пиццерии, расположенной в торговом центре. В результате она была полностью разрушена. Кроме того, взрывной волной выбиты окна находившегося рядом фитнес-клуба, обломки которых разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Как рассказали очевидцы, взрыв был такой силы, что их «ослепила мощная вспышка».

Взрыв во Флориде.

На месте инцидента в настоящий момент работают десятки пожарных. Движение на прилегающей к торговому центру улице перекрыто.

Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в Флориде россияне. В соответствии с установленной процедурой подан запрос в госдеп США.

Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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