Во Флориде при взрыве газа в торговом центре пострадали не менее 20 человек

Взрыв прогремел в одном из торговых центров города Плантейшен на юге американского штата Флорида. В результате происшествия не менее 20 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным телеканала NBC, взрыв произошел в пиццерии, расположенной в торговом центре. В результате она была полностью разрушена. Кроме того, взрывной волной выбиты окна находившегося рядом фитнес-клуба, обломки которых разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Как рассказали очевидцы, взрыв был такой силы, что их «ослепила мощная вспышка».

Взрыв во Флориде.

На месте инцидента в настоящий момент работают десятки пожарных. Движение на прилегающей к торговому центру улице перекрыто.

Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в Флориде россияне. В соответствии с установленной процедурой подан запрос в госдеп США.