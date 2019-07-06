2019-07-06T21:17:58+03:00
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре Флориды

На месте инцидента работают десятки пожарных [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре ФлоридыНе менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре ФлоридыФото: REUTERS
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При взрыве газа в одном из торговых центров в Плантейшне в штате Флорида пострадали по меньшей мере 20 человек. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

NBC уточняет, что взрыв произошел в расположенной в торговом центре пиццерии. Она в результате инцидента полностью разрушена. Также взрывной волной выбиты окна в фитнес-клубе, который находился поблизости.

В настоящее время на месте происшествия работают десятки пожарных. Движение транспорта на прилегающей к торговому центру улице перекрыто.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, мощный взрыв прогремел в одном из торговых центров Флориды. По данным местной службы спасения, речь шла о хлопке газа. Сообщалось о нескольких пострадавших. Другие подробности на тот момент не приводились.

Взрыв во Флориде.

Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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