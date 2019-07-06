СЕГОДНЯ 21:17 2019-07-06T21:17:58+03:00

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре Флориды Фото: REUTERS

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При взрыве газа в одном из торговых центров в Плантейшне в штате Флорида пострадали по меньшей мере 20 человек. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

NBC уточняет, что взрыв произошел в расположенной в торговом центре пиццерии. Она в результате инцидента полностью разрушена. Также взрывной волной выбиты окна в фитнес-клубе, который находился поблизости.

В настоящее время на месте происшествия работают десятки пожарных. Движение транспорта на прилегающей к торговому центру улице перекрыто.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, мощный взрыв прогремел в одном из торговых центров Флориды. По данным местной службы спасения, речь шла о хлопке газа. Сообщалось о нескольких пострадавших. Другие подробности на тот момент не приводились.

Взрыв во Флориде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718787" frameborder="0"></iframe> Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU