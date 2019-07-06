Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре Флориды
При взрыве газа в одном из торговых центров в Плантейшне в штате Флорида пострадали по меньшей мере 20 человек. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
NBC уточняет, что взрыв произошел в расположенной в торговом центре пиццерии. Она в результате инцидента полностью разрушена. Также взрывной волной выбиты окна в фитнес-клубе, который находился поблизости.
В настоящее время на месте происшествия работают десятки пожарных. Движение транспорта на прилегающей к торговому центру улице перекрыто.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, мощный взрыв прогремел в одном из торговых центров Флориды. По данным местной службы спасения, речь шла о хлопке газа. Сообщалось о нескольких пострадавших. Другие подробности на тот момент не приводились.
Взрыв во Флориде.
Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.
ИСТОЧНИК KP.RU