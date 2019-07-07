2019-07-07T13:58:43+03:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании аэропорта «Домодедово» и двух самолетов

В настоящее время экстренные службы проверяют данную информацию
Марина ВЕНЦОВА
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Неизвестные сообщили о минировании аэропорта «Домодедово» и двух самолетовНеизвестные сообщили о минировании аэропорта «Домодедово» и двух самолетовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Неизвестные сообщили о том, что в столичном аэропорту «Домодедово», а также двух самолетах, которые должны были выполнить рейсы в Ашхабад и Цюрих, заложены взрывные устройства. Как сообщает Интерфакс, в настоящий момент экстренные службы города проверяют данную информацию.

«В поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно - в зоне вылета самого аэропорта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов и службы аэропорта. Багаж с указанных рейсов отправлен на повторный осмотр.

Официальная информация от правоохранительных органов по данному инциденту пока не поступала.

Кстати, сайт kp.ru неоднократно писал о том, что в правоохранительные органы поступила информации о минировании аэропорта. В частности, 27 марта представители правоохранительных органов проводили проверку в московском аэропорту "Внуково".

ИСТОЧНИК KP.RU

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