В результате землетрясения в Иране пострадали 64 человека

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-08T16:14:25+03:00

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В понедельник, 8 июля, в результате землетрясения в районе города Месджеде-Солейман провинции Хузестан на юго-западе Ирана получили ранение не менее 64 человек. Об этом сообщил начальник центра скорой и медицинской помощи провинции Мохаммад-Амир Заргяр.

«Число пострадавших в районе города Месджеде-Солейман увеличилось до 64 человек», - передает агентство Isna слова начальника центра скорой помощи.

Агентство Tasnim сообщило об одном погибшем.

На данный момент пострадавшие направлены в медицинские центры провинции Хузестан.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано около 10 часов мск.

Напомним, что накануне после второго землетрясения в Калифорнии введен режим ЧП. Утром 6 июля в Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1. 4 июля, неподалеку от города Риджкрест, в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 6,4.

ИСТОЧНИК KP.RU