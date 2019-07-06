После второго землетрясения в Калифорнии введен режим ЧП

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-06T17:07:37+03:00

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В субботу, 6 июля, после второго мощного землетрясения за два дня подряд губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом принял решение объявить чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино, ранее режим ЧП уже был введен в округе Керн.

«Я, Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния, в соответствии с полномочиями, возложенными на меня конституцией штата и уставами... настоящим объявляю чрезвычайную ситуацию в округе Сан-Бернардино», - говорится в заявлении губернатора.

Напомним, 6 июля в 3.19 UTC (6.19 мск) Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 193 километрах к северу от Лос-Анджелеса на губине десяти километров. В результате несколько человек пострадало, а примерно 200 тысяч жителей остались без электричества.

В четверг, 4 июля, неподалеку от города Риджкрест, в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 6,4.

На данный момент сейсмологические службы не исключают повторения землетрясения магнитудой 7 или выше.

ian.w.bentley На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6, 9

ИСТОЧНИК KP.RU