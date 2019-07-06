СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-06T07:25:45+03:00

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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6, 9.

ian.w.bentley На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6, 9

Сейсмологи отметили, что эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.

kpolaris88 Эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса,

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало. При этом Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,1, пишет "РИА-Новости".

blacketologist Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,1

Напомним, это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях на юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 8,7 километра. Землетрясение было зафиксировано в 17:33 по местному времени (20:33 мск).

ИСТОЧНИК KP.RU