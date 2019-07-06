На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6, 9
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6, 9.
Сейсмологи отметили, что эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало. При этом Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,1, пишет "РИА-Новости".
Напомним, это второе землетрясение в этом районе за последние дни. 4 июля в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях на юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 8,7 километра. Землетрясение было зафиксировано в 17:33 по местному времени (20:33 мск).
ИСТОЧНИК KP.RU