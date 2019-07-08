2019-07-08T17:13:59+03:00
Экономика

Орешкин: необходимо провести расследование из-за досрочных публикаций об инфляции

На сайте ЦБ данные об индексе потребительских цен в июне стали доступны на несколько часов раньше
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Максим ОрешкинМаксим ОрешкинФото: Артем КИЛЬКИН
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Преждевременная публикация данных о показателях инфляции не допустима, поэтому в Банке России и Росстате должны провести служебное расследование по поводу этой утечки. Соответствующие заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», - сказал министр, комментируя преждевременную публикацию данных по инфляции Банком России.

В свою очередь в Цетробанке сообщили, что данные об инфляции были опубликованы раньше времени по вине одного из учреждений Росстата.

Напомним, Центробанк опубликовал на своем сайте данные о том, что годовая инфляция по итогам июня упала на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем и замедлилась до показателя в 4,7%. Соответствующая информация на сайте ЦБ была доступна с утра 8 июня, однако данные должны были быть опубликованы только в 16:00 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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