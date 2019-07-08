Годовая инфляция по итогам июня понизилась до 4,7%

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-08T15:01:07+03:00

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Годовая инфляция по итогам июня упала на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем. Сейчас этот показатель равен 4,7%. Такие данные приводятся на сайте Центрального Банка России.

Заметим, замедление темпов наблюдается несколько месяцев. Там в мае показатель равнялся 5,1%, в апреле 5,2, а в марте 5,3%.

Еще в прошлом месяце регулятор связывал эти события с ситуацией на рынке моторного топлива (год назад произошел заметный рост цен на него) и укреплением рубля, которое происходит с начала года.

"При этом цены на продукты питания в мае ускорили рост. Годовая продовольственная инфляция в мае выросла на 0,5 п.п., до 6,4%. В значительной мере это связано с ускорением роста цен на плодоовощную продукцию за счет статистического эффекта низкой базы. Банк России ожидает стабилизации темпов прироста цен в этом сегменте по мере поступления нового урожая", - сообщал Центробанк.

Значение в 4,7% оправдало прогноз регулятора. В целом, отмечают в Центробанке, значение инфляции будет находится в районе 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU