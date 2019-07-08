2019-07-08T15:01:07+03:00
Экономика

Годовая инфляция по итогам июня понизилась до 4,7%

Радение значения регистрируется последние несколько месяцев
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments2
ЦБ РФ.ЦБ РФ.
Изменить размер текста:

Годовая инфляция по итогам июня упала на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем. Сейчас этот показатель равен 4,7%. Такие данные приводятся на сайте Центрального Банка России.

Заметим, замедление темпов наблюдается несколько месяцев. Там в мае показатель равнялся 5,1%, в апреле 5,2, а в марте 5,3%.

Еще в прошлом месяце регулятор связывал эти события с ситуацией на рынке моторного топлива (год назад произошел заметный рост цен на него) и укреплением рубля, которое происходит с начала года.

"При этом цены на продукты питания в мае ускорили рост. Годовая продовольственная инфляция в мае выросла на 0,5 п.п., до 6,4%. В значительной мере это связано с ускорением роста цен на плодоовощную продукцию за счет статистического эффекта низкой базы. Банк России ожидает стабилизации темпов прироста цен в этом сегменте по мере поступления нового урожая", - сообщал Центробанк.

Значение в 4,7% оправдало прогноз регулятора. В целом, отмечают в Центробанке, значение инфляции будет находится в районе 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев одобрил строительство частной автотрассы из России в Китай
Госдума РФ обсудит запрет поставок вина из Грузии
Ученые рассказали, как повысить успеваемость школьников
Двух российских тяжело больных туристок экстренно доставили на родину из Турции
Олег Басилашвили назвал высказывания грузинского журналиста «безобразием»
Евкуров стал замминистра обороны России
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене: под обвинением сотрудники NewsОne
British Airways оштрафовали на 200 миллионов за утечку данных клиентов
Эрдоган сообщил о подготовке С-400 к отправке в Турцию
Стала известна причина экстренной посадки самолета Utair Boeing 737
Путин поздравил нового премьер-министра Греции с вступлением в должность
В Кремле приветствую идею телемоста между Россией и Украиной
Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды
Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
Билл Гейтс восхитился магическими способностями Стива Джобса
"Боинг" авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и возвращается в Москву
Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией «дешевым, но опасным пиар-ходом»
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие по сирийскому вопросу
МИД Ирана обвинил Британию в пиратстве
Месси хотят отстранить от игр за сборную Аргентины
В Совфеде прокомментировали выпад в адрес Владимира Путина на грузинском ТВ
Неизвестный разбил окна в здании Минздрава России в Москве
МИД РФ: международные организации должны отреагировать на инцидент в эфире «Рустави 2»
СБУ может ввести санкции для телеканалов, которые согласились на телемост с Россией
Иран приступил к обогащению урана, превышая допустимый уровень
L’One подал в суд на "Black Star" и Тимати: рэпер хочет отсудить у лейбла права на свои песни