2019-07-08T17:17:08+03:00
Общество

Онищенко прокомментировал возврат на рынок алкоэнергетиков

Сейчас в России ограничена продажа подобных напитков
Елена АКИМОВА
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В России могут снова разрешить продажу алкоэнергетиковВ России могут снова разрешить продажу алкоэнергетиковФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, который обязывает Россию снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Спорная ситуация будет рассмотрена на ближайшем заседании комиссии, но пока о датах не сообщается.

Экс-главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко всегда выступал противником данным напитков. Его позиция не изменилась и сегодня – депутат уверен, что решение принимается незаконным путем.

- Хотелось бы знать, кто из стран ЕЭК печется об алкоэнергетиках. Предполагаю, что это работа нашей алкогольной мафии. Видимо подкупили Киргизию или Армению. Хотелось бы верить, что не Белоруссию. Нужно не возвращаться к старому, а принимать строгую определённую позицию, - комментирует ИА «НСН» Геннадий Онищенко.

Несмотря на то, что во многих ведомствах настаивают, что Россия может в одностороннем порядке принять решение об ограничении, если речь идет об угрозе здоровью нации, но вопрос то и дело выносится на обсуждения.

Депутат уверен, что экономике такие товары точно не помогут, а вот здоровье россиян серьезно испортят.

Запрет на торговлю алкоэнергетиками действует в России с 2018 года. Производимые объемы идут исключительно на экспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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