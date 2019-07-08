На Украине примкнувшая к ПЦУ община вернулась в каноническую церковь

8 Июль 23:12 2019-07-08T23:18:28+03:00

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Одна из приходских общин Киевской области, ранее примкнувшая к так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), разорвала с ней связи и вернулась в каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом в понедельник сообщили на странице центра информации УПЦ в Facebook.

Митрополит Антоний 8 июля принял верующих и настоятеля храма Морозовки, священника Николая Брегу, которые принесли покаяние Церкви за уклонение в раскол и выразили желание вернуться в лоно Украинской Православной Церкви.

"Просим прощения у вас, у всей нашей Церкви, у всех наших верующих и единомышленников, собратьев по епархии и по Церкви. Прошу прощения перед всеми и каюсь, что не сумел достойно выстоять перед искушениями", - сказал Брега.

Митрополит принял раскаяние священнослужителя, однако напомнил, что уклонение в раскол является грехом и преступлением перед Церковью.Он отметил, что использование веры в политических целях всегда оборачивалось крахом.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что патриарх Константинопольский Варфоломеей выписал Украине томос о создании новой автокефальной православной церкви. А 20 июня Филарет объявил о восстановлении своего «Киевского патриархата» (УПЦ КП), на базе которого формировалась ПЦУ.

ИСТОЧНИК KP.RU