На Украине одни раскольники объединились с другими

Удивительным образом в15 декабря подтвердилось, что «как вы лодку назовете, так она и поплывет». Уж как только ни изощрялись в сети по поводу новой конфессии, которую должны были создать на Украине из соединения двух неканонических (читай – раскольничьих) конфессий и перебежчиков из канонической УПЦ. И ПУПЕЦ ее называли, и ЕППУЦ, и ЕПУПАЦ. А все потому, что в ее названии должны присутствовать слова «единая, православная, поместная, украинская и автокефальная». Но на каком месте они должны стоять? Но, как ни изощряйся, а все равно выходит похожее на слово, заканчивающееся тоже на «ц». Даже, если называть ее «ЕППАЦ на Украине», как наставляет патриарх из Стамбула.

В общем, спектакль по созданию ЕППАЦ в Киеве был задуман, по местным меркам, грандиозный. Из разных регионов на автобусах в столицу свезли бюджетников, которых организованно прогнали через рамки металлоискателей, да еще и по спискам, сверяя их с паспортами, на Софийскую площадь. Планировалось, что на торжественное празднование-митинг прибудет не менее 40 тысяч человек. Но добрую половину средств, если не больше, скорее всего, по традиции распилили на местах, поскольку число собравшихся было далеко от заявленного.

Пока на сцене на Софийской площади привезенные миряне слушали концерт бандуристов и прочих представителей народного искусства, разминались и согревались халявным глинтвейном, в Софийском соборе вовсю шла подготовительная бюрократическая работа. Депутаты съезда, пардон, делегаты собора регистрировались, обсуждали повестку дня и нюансы предстоящего голосования. Появился там и Филарет, одетый не в патриаршие, а в митрополичьи одежды. От канонической УПЦ для участия в соборе зарегистрировались даже не 3-4, как обещали у Порошенко, а всего два иерарха – митрополит Винницкий и Барский Симеон, приближенный к Порошенко и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (в миру – Драбинко). Причем, как отметили некоторые эксперты по религиозной тематике, последний – не правящий архиерей, а викарный, то есть, по сути, просто высокопоставленный чиновник, за которым нет ни паствы, ни епархии. Правда, позднее появились сведения, что накануне около 15 иерархов УПЦ были вынуждены написать на имя Симеона доверенности, которыми уполномочили его голосовать за них и представлять их интересы на соборе. Что дало возможность некоторым экспертам и журналистам сострить на тему, что раньше были «воровки на доверии», а теперь на Украине создают «Церковь по доверенности».

Свезенные на Софийскую площадь по призыву со сцены спели гимн Украины, потом спели его еще раз, а затем – по инициативы вышедших на сцену военных капелланов спели гимн Украины хором снова. На Софийской площади появился занимающий пост президента Украины Петр Порошенко. С достаточно сильно помятой физиономией он шел по площади под внезапно зазвонившие колокола Святой Софии, но пошел не на сцену, как ожидали многие, а направился на место проведения «объединительного собора». Там его сразу усадили в президиум, по правую руку от ведущего заседание присланного из Стамбула митрополита Галльского Эммануила, который изъяснялся исключительно на английском языке. В президиуме также, кроме него, сидели Филарет и глава такой же непризнанной УАПЦ Макарий в компании с Симеоном. Последний, по сведениям СМИ, стал одним из кандидатов на пост главы новой конфессии, но отсеялся в первом туре. Да иначе и быть не могло, предателю своей церкви могли пообещать высокий пост среди новых иерархов, но рассчитывать на главное место он явно не мог.

Все, вообще, происходило в обстановке строжайшей тайны, с элементами даже дезинформации общественности. Так, например, некие источники поделились, что возраст будущего главы конфессии должен быть не менее 40 лет, что якобы должно было исключить одного из фаворитов. Однако позже выяснилось, что эти сведения не отличаются правдивостью.

Уже смеркалось, когда на экранах, установленных на сцене началась трансляция выступления Порошенко, обратившегося к участникам собора. Надо отметить, что Петр Алексеевич начал свой день с поста в Твиттере, в котором он, помимо традиционного заклинания об отражении российской агрессии, заявил, что новая церковь должна обеспечит независимость Украины.

- Обращаюсь к участникам собора, к иерархам церквей. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость от России. Вам нужно принять устав и выбрать предстоятеля, а томос уже ждет его на Фанаре, - заявил Порошенко и пообещал слушавшим его украинцам. - Константинопольская Мать-Церковь реализует принадлежащую ей согласно канонам миссию - ввести автокефальную поместную православную церковь Украины как равную среди равных в семье поместных православных церквей.

Помолчал и патетически закончил: «Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви!» Петр Алексеевич уже так давно наловчился лгать на голубом глазу, что делать это ему, похоже, уже гораздо привычнее, чем говорить правду. Да и наобещал он за годы своего правления столько, что не помнят не только украинцы, но и, наверное, он сам. Ложью больше, ложью меньше…

- С глубокой благодарностью кланяемся вселенскому патриарху Варфоломею за его заботу об Украине, - признался Порошенко и завершил свою речь краткой, но полной характеристикой степени вмешательства государственной светской власти в церковные дела на Украине. - Государство сделало все, что могло.

Еще что-то добавил, что мол, Бог противится гордым, хотя, скорее всего, имел в виду нечто противоположное: что гордые противятся Богу, поскольку гордыня есть смертный грех. Но это уже было явно рассчитано на то, чтобы умерить аппетиты местной элиты новой конфессии, получившей не патриарха, а митрополию и полную зависимость во всех вопросах от патриарха из Стамбула.

Кстати, по выступлению Порошенко стало ясно, как же все-таки надо звать новую раскольничью украинскую церковь, если использовать аббревиатуру – АППЦУ.

Тем временем, на соборе, где приняли Устав новой конфессии приступили к выборам нового руководителя. В первом туре было три кандидата – как сообщили, двле из УПЦ КП и переметнувшийся Симеон. Но близкий к Порошенко Симеон не прошел, и второй тур прошел уже между двумя «филаретовцами». Победу во втором туре одержал тот самый 39-летний Епифаний, фаворит Филарета.

После чего стало ясно, зачем на сцену на Софийской площади вытащили и поставили трибуну. Порошенко вместе с Епифанием вышли из святой Софии, и глава украинского государства снова произнес речь. Если вы думаете, что в этот раз Порошенко обошелся без упоминания России, то глубоко заблуждаетесь

- Свершилось! Сегодня, 15 декабря, прошу всех, кто нас смотрит по всему миру. Этот день вошел в историю Украины как священный день создания Автокефальной поместной православной церкви Украины. День окончательного получения нашей независимости от Росси. Украина больше не будет пить из московской чаши московскую отраву! – пафосно провозгласил он.

- Это день создания признанной большинством православных стран церкви. Только что собор и все иерархи КП, УАПЦ и группа епископов Московского патриархата основали объединенную украинскую церковь, - продолжил Порошенко, умолчав, что «группа» состояла из двух перебежчиков, и представил Епифания как главу новой церкви. После чего начал всех благодарить – Варфоломея, верховную Раду, участников «съезда» и собравшихся на площади, как будто от них что зависело.

Впрочем, Петр Алексеевич на этом не закончил. Видимо, решив, что на сегодня он недостаточно высказался об агрессии Москвы, он перешел к излюбленной теме.

- Где бьют в московские кадила, там потом бьют русские «Грады», - возвестил он, абсолютно игнорируя, что в кадила не бьют, а в них воскуривается ладан. Но эти мелочи и явные несоответствия его тоже уже совершенно не заботили.

- Если центр управления церковью находится в другом государстве, — объявил Порошенко с трибуны, потом запнулся, видимо вспомнив, что новой украинской церковью будет управлять не Киев, а Стамбул, и «выкрутился». — В государстве-агрессоре, какого же она гражданина воспитает?

Он тут же снова пообещал, что государство не будет вмешиваться в дела церкви, но, противореча себе, объявил, что он не даст в обиду тех, кто решит выйти из Московского патриархата, и мирян, и священников. Хотя, им нужна защита, в первую очередь, от украинского государства и его властей.

На самой Украине многие не скрывают своего разочарования от проведения и итогов «съезда» раскольников.

- Симбиоз комсомольцев и Госдепа должен был породить монстра. А рожает церковную мышь. Два епископа УПЦ – это провал и президента, и Вселенского Патриарха, - констатирует известный киевский обозреватекль Руслан Бизяев. - Уже сейчас можно твёрдо сказать об одном – для Варфоломея это начало конца. Ни одна из первых шести по диптиху Православных Церквей не прислала поздравления

- Свезённые бюджетники; запуганные священники; допросы и обыски; анонс массовых протестов от посольства США. Это точно объединительный собор Церкви? Так обычно взятие в плен выглядит, - ставит диагноз бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, намекая на предостережение посольства США, настоятельно рекомендовавшее американским туристам обходить киевские храмы в эту субботу. - Собор по созданию автокефальной церкви напоминает панихиду. Погребальное для рейтинга Порошенко шествие, и вынужденные визиты соболезнования. Торжественная дорога в загробный мир. В окружении бюджетников и силовиков. Треш. Без икон, но с флагами

- В Киеве представители УАПЦ и УПЦ КП приняли решение, что теперь они называются то ли ЕПУЦ, то ли УПАПЦ. Это, собственно, ровно всё, что произошло сегодня в Киеве. Поменялись буковки. Всё остальное — пиар Порошенко. Не вижу никакого смысла ему в этом помогать, - резюмировал итоги собора главред одесского «Таймера» Юрий Ткачев.

Кстати, сам Варфоломей, которому собравшиеся пели осанну и возносили хвалу, на «съезд» не приехал, несмотря на то, что в Киеве анонсировали его участие. И тут характерен ответ его секретариата, который приводит информагентство Ромфея.

- Престиж и институт Вселенского патриарха не терпят небрежности, - было сказано в ответ на вопрос. Прямо уже какой-то не просто вселенский, а межгалактический. Но из Стамбула.

И, наверное, он в чем-то прав. По отношению к новой, им же самим созданной конфессии. Которую, большой вопрос, кто признает из канонических православных церквей. В конце концов, одни раскольники объединились с другими раскольниками. В новую раскольничью секту.

P.S. Ах, да, чуть не забыл. Перед тем, как разойтись, собравшиеся на площади еще раз исполнили гимн Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682439" frameborder="0"></iframe> Порошенко объявил о создании поместной автокефальной православной церкви.

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