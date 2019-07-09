2019-07-09T03:23:13+03:00
Общество

Эксперт рассказал, почему возникают проблемы при выдворении "воров в законе" из России

Новые криминальные авторитеты не гнушаются писать письма с жалобами на имя министра МВД
Петр Кормишин
Поделиться:
Криминальные авторитеты прячут свои документы, чтобы избежать депортации из РоссииКриминальные авторитеты прячут свои документы, чтобы избежать депортации из РоссииФото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

В последнее время российские власти стали сталкиваться с проблемами при выдворении из страны "воров в законе". Преступники избегают депортации, пряча свои документы от полиции, и становятся лицами без гражданства.

"Зура Кутаисский при задержании спрятал свои документы. И как лицо без гражданства был помещен в Центр временного содержания иностранцев, где провел около 3 лет. И только после этого жена принесла его грузинский паспорт и попросила депортировать мужа из Егорьевского миграционного центра в Турцию. Он сам того пожелал", - рассказал "Комсомолке" информированный источник в силовых структурах.

Напомним, с 2015 года глава МВД Владимир Колокольцев получил право подписывать документы о нежелательности нахождения криминальных авторитетов в России. Тогда многие "воры в законе" выехали из страны. Однако, за границей их встречают совсем не приветливо. Поэтому преступники стремятся остаться в РФ, где они имеют вес в криминальных кругах.

Эксперт уточнил, что у силовикам РФ бывает проблематично выдворить из страны и граждан других государств. Например криминального авторитета Гию Беремена, который не признает себя гражданином Грузии, и в Тбилиси отказываются признавать его своим гражданином. Документов у преступника нет никаких и по закону выслать его из страны нельзя.

Суд может отправлять лиц без гражданства в Центр временного содержания иностранцев, но держать их там постоянно тоже никто не будет, отметил собеседник "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
В России подорожает вино
США поставят Тайваню танки и комплексы Stinger на $2,2 млрд
Эксперт: Воров в законе, которые контролировали бы улицу, в России уже нет
Экс-жена Маккартни добилась в суде крупнейшей компенсации от СМИ
СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito
В Вашингтоне ливень затопил Белый дом и метро
На Украине примкнувшая к ПЦУ община вернулась в каноническую церковь
В метрополитене Вены появились поезда с ароматизаторами
Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса
У здания телеканала NewsOne прошла акция протеста
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Великобритании Дэрроком
Опрос: Три четверти россиян поддерживают официальный брак
В центре Тбилиси проходят две противостоящие друг другу акции протеста
Госдума порекомендовала правительству внести президенту предложения об экономических мерах к Грузии
Хорватия подала заявку на вступление в зону евро
Мадуро отправил в отставку командующего сухопутными войсками Венесуэлы
Жерар Депардье выставил на аукцион вина из своего ресторана и статуэтку Обеликса
Порошенко пообещал "дать по морде" скандирующим "позор" на его выступлениях
Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным