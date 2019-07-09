Эксперт рассказал, почему возникают проблемы при выдворении "воров в законе" из России

СЕГОДНЯ 03:23 2019-07-09T03:23:13+03:00

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В последнее время российские власти стали сталкиваться с проблемами при выдворении из страны "воров в законе". Преступники избегают депортации, пряча свои документы от полиции, и становятся лицами без гражданства.

"Зура Кутаисский при задержании спрятал свои документы. И как лицо без гражданства был помещен в Центр временного содержания иностранцев, где провел около 3 лет. И только после этого жена принесла его грузинский паспорт и попросила депортировать мужа из Егорьевского миграционного центра в Турцию. Он сам того пожелал", - рассказал "Комсомолке" информированный источник в силовых структурах.

Напомним, с 2015 года глава МВД Владимир Колокольцев получил право подписывать документы о нежелательности нахождения криминальных авторитетов в России. Тогда многие "воры в законе" выехали из страны. Однако, за границей их встречают совсем не приветливо. Поэтому преступники стремятся остаться в РФ, где они имеют вес в криминальных кругах.

Эксперт уточнил, что у силовикам РФ бывает проблематично выдворить из страны и граждан других государств. Например криминального авторитета Гию Беремена, который не признает себя гражданином Грузии, и в Тбилиси отказываются признавать его своим гражданином. Документов у преступника нет никаких и по закону выслать его из страны нельзя.

Суд может отправлять лиц без гражданства в Центр временного содержания иностранцев, но держать их там постоянно тоже никто не будет, отметил собеседник "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU