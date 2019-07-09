На испытательной площадке SpaceX во Флориде произошел пожар

СЕГОДНЯ 04:03 2019-07-09T04:03:57+03:00

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Американская компания SpaceX сообщила о пожаре, который произошел 8 июля на площадке для испытаний космического корабля Starship. Инцидент произошел в городе Коко штата Флорида.

Как сообщил пресс-секретарь компании Джеймс Глисон, возгорание началось в морском контейнере и было оперативно ликвидировано благодаря отделу пожарной охраны Како, который отреагировал в течение нескольких минут, пишет газета Florida Today.

В результате пожара никто не пострадал, но оборудованию был нанесен ущерб, который оценивается примерно в 50-100 тысяч долларов. Компания расследует причину возгорания. По предварительно версии, ею могли стать неполадки электрооборудования.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава SpaceX Илон Маск в феврале представил фотографию сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon, для которой будет использована многоразовая ракетно-космическая система Starship.

ИСТОЧНИК KP.RU