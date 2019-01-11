2019-01-11T15:08:31+03:00
Наука

Маск опубликовал фотографию готовой к пуску ракеты Big Falcon

Носитель будет использовать для проведения испытательного суборбитального полета многоразовой ракетно-космической системы Starship
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава SpaceX Илон МаскГлава SpaceX Илон МаскФото: REUTERS
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Основатель американской аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск объявил о завершении установки ракеты-носителя Big Falcon, которая в скором времени будет использовала для испытательного суборбитального полета многоразовой ракетно-космической системы Starship.

Об этом предприниматель написал у себя на странице в Twitter, где также опубликовал фотографию ракеты. При этом он подчеркнул, что изображение настоящее, а не созданное на компьютере.

Ракета-носитель Big Falcon. Фото: @elonmusk Фото: Twitter.com

Ракета-носитель Big Falcon. Фото: @elonmuskФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

"Только что завершили монтаж ракеты для испытательного полета Starship на космодроме SpaceX в Техасе", - сообщил Маск.

Он также уточнил, что данный носитель предназначен для суборбитальных полетов. Орбитальная же версия длиннее, имеет более плотное покрытие и обтекаемую носовую часть.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее компания Space X представила на обозрение публики пилотируемую версию космического корабля Crew Dragon, которую планируется использовать для доставки экипажей на Международную космическую станцию.

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